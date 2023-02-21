Setälä Erkki Vilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Setälä Erkki Vilhelm

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Setälä Emil Fredrik

Мать: Setälä Helmi Emilia

Смерть
2013
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