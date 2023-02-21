Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Setälä Erkki Vilhelm
Setälä Erkki Vilhelm
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
2013
Пол
Мужской
Отец
Setälä Emil Fredrik
1888 г.р.
Мать
Setälä (Snellman) Helmi Emilia
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Setälä Emil Fredrik
Мать:
Setälä Helmi Emilia
Смерть
2013
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия