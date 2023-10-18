Магафуров Ривнир Рафисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магафуров Ривнир Рафисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магафуров Рафис

Мать: Магафурова Эльвира

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