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Катановъ Никита
Катановъ Никита
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.1805
Пол
Мужской
Отец
Катановъ Копнинъ Никифоръ
1774 г.р.
Мать
Катанова (Перепелкина) Ирина
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1805
Отец:
Катановъ Копнинъ Никифоръ
Мать:
Катанова Ирина
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