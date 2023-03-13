Катановъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатановъ Никита

Катановъ Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1805

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1805

Отец: Катановъ Копнинъ Никифоръ

Мать: Катанова Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close