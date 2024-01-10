Мирасова (Мухамадиева) Эльмира
Место рожденияг.Ташкент, Узбекская ССР
Дата рождения20.10.199
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.199
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Ташкент, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Салават, РБ , РФ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ясмина Ильшатовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Салават, РБ, РФ