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Мария Васильева
Мария Васильева
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Древо
Место рождения
Стрижево
, Карташевская волость, Тарский уезд
Дата рождения
1886
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Копейкин Василий Захаров
1852 г.р.
Мать
Копейкина (Епанчинцева) Пелагея Егорова (Георгиева)
1859 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Копейкин Василий Захаров
Мать:
Копейкина Пелагея Егорова (Георгиева)
Стрижево
, Карташевская волость, Тарский уезд
Смерть
Неизвестно
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