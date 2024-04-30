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Мария Васильева

Место рождения

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Копейкин Василий Захаров

Мать: Копейкина Пелагея Егорова (Георгиева)

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Смерть
Неизвестно
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