(Кухто) Лилия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кухто Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сильвестровна
Отец ребёнка: Вертенский Сильвестр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вертенский Сильвестр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Николай