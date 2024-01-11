(Кухто) Лилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кухто) Лилия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухто Иван Михайлович

Мать: Кухто Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сильвестровна

Отец ребёнка: Вертенский Сильвестр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертенский Сильвестр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Николай

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