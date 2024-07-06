Подобина (Нефёдова) Хеврония Иванова 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подобина (Нефёдова) Хеврония Иванова

Место рождения

Деревня Чернигова того же стану

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Нефедов Иван

Мать: не указана

Деревня Чернигова того же стану
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Подобина Параскева Сидорова

Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Подобин Поликарп Сидоров

Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов

Д. Иерусалим
Рождение ребёнка
1766

Сын: Лука Сидоров

Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Подобин Семен Сидоров

Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов

Смерть
Неизвестно

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