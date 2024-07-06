Подобина (Нефёдова) Хеврония Иванова
Место рожденияДеревня Чернигова того же стану
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Нефедов Иван
Мать: не указана
Деревня Чернигова того же стану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Подобина Параскева Сидорова
Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов
Д. Иерусалим
Рождение ребёнка
1766
Сын: Лука Сидоров
Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Подобин Сидор Федотов
Смерть
Неизвестно