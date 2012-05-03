Молева Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молева Феодосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1925

Дата смерти

03.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1925

Отец: Надоров Андрей Петрович

Мать: Надорова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
01.10.1948

Сын: Молев Василий Александрович

Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович

Рождение ребёнка
22.09.1952

Дочь: Теселкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович

Рождение ребёнка
26.09.1954

Дочь: Захарова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович

Рождение ребёнка
18.08.1957

Дочь: Саянкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молев Александр Александр

Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович

Смерть
03.05.2012
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