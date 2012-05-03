Молева Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1925
Дата смерти03.05.2012
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1925
Отец: Надоров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Молев Василий Александрович
Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович
Рождение ребёнка
22.09.1952
Дочь: Теселкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович
Рождение ребёнка
26.09.1954
Дочь: Захарова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович
Рождение ребёнка
18.08.1957
Дочь: Саянкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молев Александр Александр
Отец ребёнка: Молев Александр Емельянович
Смерть
03.05.2012