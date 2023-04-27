de Guines (de Guines) Margaret
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1262
Дата смерти1304
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1262
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1281
Lanvalay, Connaught, Ireland
Рождение ребёнка
Около 1289
Дочь: De Burgh Elizabeth
Отец ребёнка: De Burgh Richard (The Red Earl)
Dumfermline, Scotland (Present UK)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1304
Ireland