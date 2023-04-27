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de Guines (de Guines) Margaret

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1262

Дата смерти

1304

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1259 г.р.

Дети

Около 1289 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1262

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1281

Муж: De Burgh Richard (The Red Earl)

Lanvalay, Connaught, Ireland
Рождение ребёнка
Около 1289

Дочь: De Burgh Elizabeth

Отец ребёнка: De Burgh Richard (The Red Earl)

Dumfermline, Scotland (Present UK)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1304
Ireland
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