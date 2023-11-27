Васильева (Захарова) Дарья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Захарова) Дарья Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

11.03.1840

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Захар Макеевич

Мать: Анна Семеновна

Бракосочетание
03.02.1810 ст.

Муж: Федор Евстафьевич

Бракосочетание
01.01.1813 ст.

Муж: Васильев Степан Васильевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Васильев Устин Степанович

Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Никитина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич

Смерть
11.03.1840
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