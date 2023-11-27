Васильева (Захарова) Дарья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти11.03.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Захар Макеевич
Мать: Анна Семеновна
Бракосочетание
03.02.1810 ст.
Муж: Федор Евстафьевич
Бракосочетание
01.01.1813 ст.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Васильев Устин Степанович
Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Никитина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич
Смерть
11.03.1840