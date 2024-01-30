Зиновия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Муж: Петр Исаевич
Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Казенный крестьянин деревни Русской
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Исаевич
Рождение ребёнка
10.07.1873
Сын: Михаил Петрович
Отец ребёнка: Петр Исаевич
Рождение ребёнка
26.12.1874
Сын: Стефан Петрович
Отец ребёнка: Петр Исаевич
Рождение ребёнка
21.08.1877
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Петр Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Исаевич
Смерть
Неизвестно