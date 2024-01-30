Зиновия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Муж: Петр Исаевич

Старые Параты, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Казенный крестьянин деревни Русской
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Петр Исаевич

Рождение ребёнка
10.07.1873

Сын: Михаил Петрович

Отец ребёнка: Петр Исаевич

Рождение ребёнка
26.12.1874

Сын: Стефан Петрович

Отец ребёнка: Петр Исаевич

Рождение ребёнка
21.08.1877

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Петр Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Исаевич

Смерть
Неизвестно
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