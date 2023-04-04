Смирнова (Тараканова) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти14.04.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1861
Дочь: Чекалина Вера Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
27.07.1863
Дочь: Бахрушина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
25.06.1864
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
09.01.1867
Дочь: Комиссарова Марья Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
21.01.1868
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
23.04.1869
Дочь: Абрикосова Глафира Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
20.06.1871
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
30.03.1877
Дочь: Бостанжогло Александра Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1873