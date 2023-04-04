Смирнова (Тараканова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Тараканова) Наталья Александровна

Смирнова (Тараканова) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

14.04.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1861

Дочь: Чекалина Вера Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
27.07.1863

Дочь: Бахрушина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
25.06.1864

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
09.01.1867

Дочь: Комиссарова Марья Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
21.01.1868

Сын: Смирнов Петр Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
23.04.1869

Дочь: Абрикосова Глафира Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
20.06.1871

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
30.03.1877

Дочь: Бостанжогло Александра Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Пётр Арсеньевич

Смерть
14.04.1873
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close