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Желобатов Кирилл Петрович
Желобатов Кирилл Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Желобатов Петр Иванович
1956 г.р.
Мать
Желобатова (Рыбалка) Надежда
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Желобатов Петр Иванович
Мать:
Желобатова Надежда
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