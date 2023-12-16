Тушев яков иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев яков иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Тушев иван николаевич

Мать: Тушева марья ивановна

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