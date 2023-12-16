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Тушев яков иванович
Тушев яков иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Мужской
Отец
Тушев иван николаевич
1806 г.р.
Мать
Тушева марья ивановна
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Тушев иван николаевич
Мать:
Тушева марья ивановна
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