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Воробьёв Роман Алексеевич
Воробьёв Роман Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.2013
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Воробьёва (Ивашкова) Диана Владимировна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2013
Отец: не указан
Мать:
Воробьёва Диана Владимировна
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