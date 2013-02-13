Воробьёв Роман Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Роман Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2013

Отец: не указан

Мать: Воробьёва Диана Владимировна