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Алгазин Авраам (Абрам) Петрович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Евлантьева

Дата рождения

22.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1912

Отец: Алгазин Пётр Максимович

Мать: Алгазина Елизавета Федоровна

Крещение
04.11.1912
Ф.16, оп.2, д. 1061 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1912 год | Стр.17-18 | 20. | Месяц, число, место рождения: | Октября двадцать второго числа тысчща... Показать все
Смерть
Неизвестно

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