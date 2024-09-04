Алгазин Авраам (Абрам) Петрович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Евлантьева
Дата рождения22.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1912
Крещение
04.11.1912
Ф.16, оп.2, д. 1061 | Книга о родившихся | Седельниковской Рождественской старообрядческой общины за 1912 год | Стр.17-18 | 20. | Месяц, число, место рождения: | Октября двадцать второго числа тысчща... Показать все
Смерть
Неизвестно