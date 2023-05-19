Дранишников Дмитрий Тихонович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1989
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Дранишников Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1928
Сын: Дранишников Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Дранишникова Клавдия Прохоровна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дранишникова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Дранишникова Клавдия Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
1989