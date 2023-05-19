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Дранишников Дмитрий Тихонович

Место рождения

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Дранишников Тихон

Мать: не указана

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.10.1928

Сын: Дранишников Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Дранишникова Клавдия Прохоровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дранишникова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Дранишникова Клавдия Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дранишникова Клавдия Прохоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Дранишникова Клавдия Прохоровна

Смерть
1989
Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
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