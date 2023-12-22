Ершов Иван Степанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1802
Отец: Ершов Степан Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Ершова Анастасия Павлова
семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л678обоб-679 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Ершов Алексей Иванов
Мать ребёнка: Ершова Анастасия Павлова
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Ершов Максим Иванов
Мать ребёнка: Ершова Анастасия Павлова
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Анастасия Павлова
Смерть
Неизвестно