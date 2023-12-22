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Ершов Иван Степанов

Место рождения

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1847 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Ершов Степан Михайлов

Мать: не указана

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Ершова Анастасия Павлова

семья переведена в 1846 году из д. Починок Ф60 оп239а д1658 л678обоб-679 9РС семья №14
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Ершов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Ершова Анастасия Павлова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Ершов Максим Иванов

Мать ребёнка: Ершова Анастасия Павлова

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.570 оп.559а д.1507 л.153 ЦАНО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Анастасия Павлова

Смерть
Неизвестно
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