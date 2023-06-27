Черемушкина Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемушкина Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1971

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1971

Отец: Фомин Семён Михайлович

Мать: не указана