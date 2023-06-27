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Черемушкина Елена Семеновна
Черемушкина Елена Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1971
Пол
Женский
Отец
Фомин Семён Михайлович
1947 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1971
Отец:
Фомин Семён Михайлович
Мать: не указана
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