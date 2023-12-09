Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1792 ст.
Муж: Федор Гаврилов
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
21.10.1799 ст.
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Федор Гаврилов
Место жительства
1818
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно