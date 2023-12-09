Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1792 ст.

Муж: Федор Гаврилов

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
21.10.1799 ст.

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Федор Гаврилов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно
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