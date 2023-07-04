Сухорукова Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухоруков Александр Григорьевич

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1989

Сын: Сухоруков Артем Александрович

Отец ребёнка: Сухоруков Александр Григорьевич