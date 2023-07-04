Сухорукова Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухоруков Александр Григорьевич
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1989
Сын: Сухоруков Артем Александрович
Отец ребёнка: Сухоруков Александр Григорьевич