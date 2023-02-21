Маришичев Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1960
Пос. Ивановский Белозерский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
22.11.1960
Дочь: Черепанова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Маришичева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1965
Рождение ребёнка
28.12.?
Смерть
Неизвестно