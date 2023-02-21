Маришичев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маришичев Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маришичева Вера Васильевна

Пос. Ивановский Белозерский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
22.11.1960

Дочь: Черепанова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Маришичева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
23.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маришичева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
28.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маришичева Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно
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