Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 У него жена Анна Александрова старинная той же вотчины деревни Збунова 28=1754
Рождение ребёнка
1775

Сын: Самсон Аникин

Отец ребёнка: Аника Иванов

РС-1782 Самсон 7=1775
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Аникин

Отец ребёнка: Аника Иванов

РС-1782 Иван 1 неделя=1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аника Иванов

Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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