Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 У него жена Анна Александрова старинная той же вотчины деревни Збунова 28=1754
Рождение ребёнка
1775
Сын: Самсон Аникин
Отец ребёнка: Аника Иванов
РС-1782 Самсон 7=1775
Рождение ребёнка
1782
Сын: Иван Аникин
Отец ребёнка: Аника Иванов
РС-1782 Иван 1 неделя=1782
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аника Иванов
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно