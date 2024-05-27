Ененкова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕненкова Дарья

Ененкова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Геннадий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Доронин Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Доронин Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
01.02.1950

Сын: Доронин Александр Егорович

Отец ребёнка: Доронин Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
01.02.1953

Дочь: Куликова Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Доронин Егор Кузьмич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.