Ененкова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Доронин Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Доронин Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
01.02.1950
Сын: Доронин Александр Егорович
Отец ребёнка: Доронин Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
01.02.1953
Дочь: Куликова Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Доронин Егор Кузьмич
Смерть
Неизвестно