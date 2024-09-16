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Григорьевых Климентий Федорович

Место рождения

Скрябино

Дата рождения

1907

Дата смерти

19.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Григорьев Федор

Мать: Григорьевых - -

Рождение ребёнка
27.07.1937

Сын: Григорьевых Семен Климентьевич

Мать ребёнка: Григорьевых (Домнина) Ефимия Семеновна

Одинерь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Призыв на военную службу
1941
Большая Пеньба, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.07.1943

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