Григорьевых Климентий Федорович
Место рожденияСкрябино
Дата рождения1907
Дата смерти19.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Григорьев Федор
Мать: Григорьевых - -
Рождение ребёнка
27.07.1937
Сын: Григорьевых Семен Климентьевич
Мать ребёнка: Григорьевых (Домнина) Ефимия Семеновна
Одинерь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Призыв на военную службу
1941
Большая Пеньба, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.07.1943