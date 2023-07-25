Зайцева (Одегова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Одегова) Нина Васильевна

Место рождения

д. Малый Ажваж

Дата рождения

11.11.1933

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1933

Отец: Одегов Василий

Мать: Одегова Анна

д. Малый Ажваж
Рождение ребёнка
06.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Вениамин Прокопьевич

Рождение ребёнка
11.05.1964

Сын: Зайцев Андрей Вениаминович

Отец ребёнка: Зайцев Вениамин Прокопьевич

Смерть
2016
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
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