Зайцева (Одегова) Нина Васильевна
Место рожденияд. Малый Ажваж
Дата рождения11.11.1933
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1933
Отец: Одегов Василий
Мать: Одегова Анна
д. Малый Ажваж
Рождение ребёнка
06.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Вениамин Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.05.1964
Сын: Зайцев Андрей Вениаминович
Отец ребёнка: Зайцев Вениамин Прокопьевич
Смерть
2016
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область