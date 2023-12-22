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Макаров Василий Яковлевич

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1819

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Макаров Яков Дмитриевич

Мать: Макарова Фекла Михайловна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Макарова Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Наталья Семеновна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Макаров Михайло Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Наталья Семеновна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Макарова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Наталья Семеновна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Наталья Семеновна

Смерть
1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
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