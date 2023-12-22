Макаров Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Макаров Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Макарова Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Макаров Михайло Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Макарова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858