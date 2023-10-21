Михайлов Степан Григорьевич
Место рожденияс. Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Дата рождения08.03.1893
Дата смерти01.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1893
с. Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1923
Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна
с. Крещёнка, Уфимская губерния, Бирский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Михайлов Василий Степанович
Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна
Крещёнка
Рождение ребёнка
16.02.1927
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна
Крещёнка
Рождение ребёнка
08.11.1929
Сын: Михайлов Валентин Степанович
Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна
с. Крещёнка, Илишевского района, Башкирской АССР
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна
Крещёнка
Рождение ребёнка
02.12.1933
Дочь: Сосновская Нина Степановна
Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна
Крещёнка
Рождение ребёнка
20.04.1936
Дочь: Бычкова Галина Степановна
Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна
Крещёнка
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Антонина Степановна
Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна
Крещёнка
Рождение ребёнка
25.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна
Крещёнка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1992
Уфа, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости