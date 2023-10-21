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Михайлов Степан Григорьевич

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Место рождения

с. Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд

Дата рождения

08.03.1893

Дата смерти

01.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1893

Отец: Михайлов Григорий Савватеевич

Мать: Михайлова Анастасия Дмитриевна

с. Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Михайлов Иван Степанович

Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна

с. Крещёнка, Уфимская губерния, Бирский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Михайлов Василий Степанович

Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна

Крещёнка
Рождение ребёнка
16.02.1927

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна

Крещёнка
Рождение ребёнка
08.11.1929

Сын: Михайлов Валентин Степанович

Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна

с. Крещёнка, Илишевского района, Башкирской АССР
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна

Крещёнка
Рождение ребёнка
02.12.1933

Дочь: Сосновская Нина Степановна

Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна

Крещёнка
Рождение ребёнка
20.04.1936

Дочь: Бычкова Галина Степановна

Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна

Крещёнка
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Антонина Степановна

Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна

Крещёнка
Рождение ребёнка
25.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Таисья Ивановна

Крещёнка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Таисья Ивановна

Смерть
01.01.1992
Уфа, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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