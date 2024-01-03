Грешилова (Пушкарская) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грешилова (Пушкарская) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Комсомольск-на-Амуре

Дата рождения

01.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1963

Отец: Пушкарский Анатолий Сергеевич

Мать: Пушкарская Галина Ивановна

Комсомольск-на-Амуре
Бракосочетание
15.03.1984

Муж: Грешилов Валерий Владимирович

Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
11.03.1985

Сын: Грешилов Александр

Отец ребёнка: Грешилов Валерий Владимирович

Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
19.07.1986

Дочь: Новгородова Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Грешилов Валерий Владимирович

Комсомольск-на-Амуре
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