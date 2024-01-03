Грешилова (Пушкарская) Светлана Анатольевна
Место рожденияКомсомольск-на-Амуре
Дата рождения01.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1963
Комсомольск-на-Амуре
Бракосочетание
15.03.1984
Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
11.03.1985
Сын: Грешилов Александр
Отец ребёнка: Грешилов Валерий Владимирович
Комсомольск-на-Амуре
Рождение ребёнка
19.07.1986
Дочь: Новгородова Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Грешилов Валерий Владимирович
Комсомольск-на-Амуре