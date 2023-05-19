Нечаева (Золина) Матрона Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Золина) Матрона Кондратьевна

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золин Кондрат Николаевич

Мать: не указана

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1866

Сын: Нечаев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Нечаев Яков Симеонович

Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Нечаев Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Нечаев Яков Симеонович

Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Яков Симеонович

Смерть
Неизвестно
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