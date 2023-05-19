Нечаева (Золина) Матрона Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золин Кондрат Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Нечаев Яков Симеонович
Рождение ребёнка
01.04.1880
Сын: Нечаев Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Нечаев Яков Симеонович
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно