Смысловъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Кондратий Федоровъ
Мать: Прасковья Миронова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Смысловъ Климъ
Мать ребёнка: Смыслова Федора
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Смыслова Федора
Деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смыслова Федора
Смерть
1817
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан