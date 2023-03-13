Смысловъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смысловъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Кондратий Федоровъ

Мать: Прасковья Миронова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Смысловъ Климъ

Мать ребёнка: Смыслова Федора

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Смыслова Федора

Деревни Кресцей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смыслова Федора

Смерть
1817
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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