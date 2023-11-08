Букатина (Корелова) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукатина (Корелова) Ольга Семеновна

Букатина (Корелова) Ольга Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1908

Отец: Корелов Семён Семёнович

Мать: Корелова Анна Гавриловна

Крещение
20.01.1908
г. Тамбов Архангельская церковь
Воспреемники: кр-н Козловского уезда Александр Тарасович Лактюшкин и мещанка Мария Семеновна Корелова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close