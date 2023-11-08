Букатина (Корелова) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1908
Отец: Корелов Семён Семёнович
Мать: Корелова Анна Гавриловна
Крещение
20.01.1908
г. Тамбов Архангельская церковь
Воспреемники: кр-н Козловского уезда Александр Тарасович Лактюшкин и мещанка Мария Семеновна Корелова
Смерть
Неизвестно