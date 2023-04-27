von Liegnitz Ludwig I. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Liegnitz Ludwig I.

von Liegnitz Ludwig I.

Место рождения

Legnica, Schlesien, Böhmen Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1317

Дата смерти

Около ?.12.1398

Пол

Мужской

Отец

1291 г.р.

Мать

1296 г.р.

Жена

Около 1315 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1317

Отец: Boleslaw Generous

Мать: Of Bohemia Małgorzata

Legnica, Schlesien, Böhmen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1336

Дочь: Brieg Margaret Brieg

Мать ребёнка: De Bourgogne Agnieszka

Brieg, Schlesien Deutschland(HRR)
Бракосочетание
Около 1343

Жена: De Bourgogne Agnieszka

Работа или профессия
Неизвестно
Duke Louis I of Brzeg
Смерть
Около ?.12.1398
Luban, Böhmen Deutschland(HRR)
Похороны
06.01.1399
Legnica, Böhmen Deutschland(HRR)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close