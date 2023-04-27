von Liegnitz Ludwig I.
Место рожденияLegnica, Schlesien, Böhmen Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1317
Дата смертиОколо ?.12.1398
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1317
Отец: Boleslaw Generous
Мать: Of Bohemia Małgorzata
Legnica, Schlesien, Böhmen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1336
Дочь: Brieg Margaret Brieg
Мать ребёнка: De Bourgogne Agnieszka
Brieg, Schlesien Deutschland(HRR)
Бракосочетание
Около 1343
Жена: De Bourgogne Agnieszka
Работа или профессия
Неизвестно
Duke Louis I of Brzeg
Смерть
Около ?.12.1398
Luban, Böhmen Deutschland(HRR)
Похороны
06.01.1399
Legnica, Böhmen Deutschland(HRR)