Бондаренко Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Параскева Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бондаренко Татьяна Диомидовна

Отец ребёнка: Бондаренко Диомид Григорьевич

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бондаренко Филипп Диомидович

Отец ребёнка: Бондаренко Диомид Григорьевич

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бондаренко Сергей Диомидович

Отец ребёнка: Бондаренко Диомид Григорьевич

Лавы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Диомид Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Лавы, Чернігівська область
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