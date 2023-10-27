Жиганова (Шашерина) Надежда Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1906
Дата смерти28.12.1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1906
Рождение ребёнка
04.04.1931
Дочь: Баданина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Жиганов Иван Прокопьевич
Подол, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1939
Дочь: Коноплева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Жиганов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиганов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Жиганов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жиганов Иван Прокопьевич
Смерть
28.12.1988