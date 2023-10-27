Жиганова (Шашерина) Надежда Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиганова (Шашерина) Надежда Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1906

Дата смерти

28.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1906

Отец: Шашерин Гаврил Кирилович

Мать: Шашерина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
04.04.1931

Дочь: Баданина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Жиганов Иван Прокопьевич

Подол, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1939

Дочь: Коноплева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жиганов Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиганов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Жиганов Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиганов Николай Иванович

Отец ребёнка: Жиганов Иван Прокопьевич

Смерть
28.12.1988
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