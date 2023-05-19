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Борисов Леонтий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Борисов Михаил Архипов

Мать: Борисова Матрена Андреева

Рождение ребёнка
19.09.1912

Сын: Борисов Федор Леонтиев

Мать ребёнка: Борисова Наталья Стефанова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.06.1914

Дочь: Фекла Леонтиева

Мать ребёнка: Борисова Наталья Стефанова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Наталья Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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