Борисов Леонтий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Борисов Михаил Архипов
Рождение ребёнка
19.09.1912
Мать ребёнка: Борисова Наталья Стефанова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.06.1914
Дочь: Фекла Леонтиева
Мать ребёнка: Борисова Наталья Стефанова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно