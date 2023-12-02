Юферева Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.2014

Сын: Юферев Владислав Олегович

Отец ребёнка: Коровушкин Олег Владимирович

Рождение ребёнка
25.09.2020

Дочь: Коровушкина Варвара Олеговна

Отец ребёнка: Коровушкин Олег Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровушкин Олег Владимирович

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