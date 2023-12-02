Юферева Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.2014
Сын: Юферев Владислав Олегович
Отец ребёнка: Коровушкин Олег Владимирович
Рождение ребёнка
25.09.2020
Дочь: Коровушкина Варвара Олеговна
Отец ребёнка: Коровушкин Олег Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно