Солодуха Тимофей Фомин
мужской, родился 1885
МатьСолодуха (Иванова) ЕфросинияНеизвестно г.р.
ОтецСолодуха Фома АндреевНеизвестно г.р.
Супруги
(Белоусова) Мария Евфимова1880 г.р.
Дети
(Солодуха) Марфа Тимофеева22.02.1906 г.р.
Солодуха Сергей Тимофеевич1911 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
12.05.1904
Рождение ребёнка
22.02.1906
Дочь: (Солодуха) Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: (Белоусова) Мария Евфимова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Солодуха Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: (Белоусова) Мария Евфимова
Рождение ребёнка
11.10.1913
Сын: Солодуха Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: (Белоусова) Мария Евфимова
Рождение ребёнка
1922
Сын: Солодуха Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: (Белоусова) Мария Евфимова