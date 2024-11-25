Солодуха Тимофей Фомин 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Солодуха Тимофей Фомин

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1885

Мать
Солодуха (Иванова) ЕфросинияНеизвестно г.р.
Отец
Солодуха Фома АндреевНеизвестно г.р.
Супруги
(Белоусова) Мария Евфимова1880 г.р.
Дети
(Солодуха) Марфа Тимофеева22.02.1906 г.р.
Солодуха Сергей Тимофеевич1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Солодуха Фома Андреев

Мать: Солодуха (Иванова) Ефросиния

Бракосочетание
12.05.1904

Жена: (Белоусова) Мария Евфимова

Рождение ребёнка
22.02.1906

Дочь: (Солодуха) Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: (Белоусова) Мария Евфимова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Солодуха Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: (Белоусова) Мария Евфимова

Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Солодуха Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: (Белоусова) Мария Евфимова

Рождение ребёнка
1922

Сын: Солодуха Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: (Белоусова) Мария Евфимова

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