Плотицына Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Плотицына) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Плотицына) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Плотицын Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Плотицына) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Плотицын Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич
Смерть
Неизвестно