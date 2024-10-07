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Плотицына Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотицын Алексей Амвросиевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Плотицына) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Плотицына) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Плотицын Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Плотицын Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Плотицына) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Плотицын Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Амвросиевич

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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