Хохлова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович
Смерть
Неизвестно