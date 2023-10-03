Хохлова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Хохлов Илья Федорович

Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Хохлов Тихон Федорович

Отец ребёнка: Хохлов Федор Аксенович

Смерть
Неизвестно
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