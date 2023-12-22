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Карлов Никанор Федоров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Карлов Федор Тихонов

Мать: Карлова Ольга Ермолаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
17.02.1910

Жена: Карлова Елена Николаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.04.1911

Сын: Карлов Георгий Никоноров

Мать ребёнка: Карлова Елена Николаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Карлов Гавриил Никоноров

Мать ребёнка: Карлова Елена Николаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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