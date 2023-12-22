Карлов Никанор Федоров
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Карлов Федор Тихонов
Мать: Карлова Ольга Ермолаева
Бракосочетание
17.02.1910
Жена: Карлова Елена Николаева
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
18.04.1911
Мать ребёнка: Карлова Елена Николаева
Рождение ребёнка
24.03.1913
Мать ребёнка: Карлова Елена Николаева
Смерть
Неизвестно