Беспалова (Колотушкина) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Колотушкина) Дарья Кузьминична

Место рождения

Тютнярь

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Колотушкин Кузьма Алексеевич

Мать: Колотушкина Федосья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Василий Елизарович

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: (Беспалова) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Беспалов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович

Тютнярь, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Беспалов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Беспалов Трофим Василтевич

Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: (Беспалова) Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: (Беспалова) Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Смерть
Неизвестно

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