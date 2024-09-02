Беспалова (Колотушкина) Дарья Кузьминична
Место рожденияТютнярь
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: (Беспалова) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Беспалов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Беспалов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Беспалов Трофим Василтевич
Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: (Беспалова) Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: (Беспалова) Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Беспалов Василий Елизарович
д. Беспалово
Смерть
Неизвестно