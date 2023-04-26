Уткина (Игнатьевна) Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина (Игнатьевна) Матрена Игнатьевна

Место рождения

Чирклей

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

15.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирклей
Бракосочетание
10.?.1864

Муж: Уткин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
06.03.1866

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
07.09.1868

Сын: Уткин Св Во 25.12.1964 Аким Федорович

Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
04.07.1870

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
03.12.1872

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
19.08.1877

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев

Барановка
Рождение ребёнка
25.02.1880

Сын: Уткин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
26.06.1882

Сын: Уткин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
04.12.1883

Сын: Уткин Яков Федорович

Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
05.08.1885

Дочь: Юртаева Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.03.1907
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