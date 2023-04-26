Уткина (Игнатьевна) Матрена Игнатьевна
Место рожденияЧирклей
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти15.03.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Чирклей
Бракосочетание
10.?.1864
Муж: Уткин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
06.03.1866
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
07.09.1868
Сын: Уткин Св Во 25.12.1964 Аким Федорович
Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
04.07.1870
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
03.12.1872
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
19.08.1877
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев
Барановка
Рождение ребёнка
25.02.1880
Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
26.06.1882
Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
04.12.1883
Сын: Уткин Яков Федорович
Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
05.08.1885
Дочь: Юртаева Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Уткин Федор Матвеев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.03.1907