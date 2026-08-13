Толстой Сергей Михайлович
мужской, родился 02.06.1853 ст.
умер 06.06.1900 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьТолстая (Волконская) Елизавета Петровна25.12.1823 ст. г.р.
ОтецТолстой Михаил Владимирович20.05.1812 ст. г.р.
Супруги
Толстая (Волконская) Надежда Викторовна16.09.1860 ст. г.р.
Дети
Коцебу (Толстая) Надежда Сергеевна16.08.1882 г.р.
Толстая Елизавета Сергеевна16.02.1885 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1853 ст.
Бракосочетание
23.08.1881
Рождение ребёнка
16.08.1882
Дочь: Коцебу (Толстая) Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
16.02.1885
Дочь: Толстая Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
13.07.1886 ст.
Дочь: Башкирова (Толстая) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
17.09.1887
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
16.03.1900
Сын: Толстой Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна
Смерть
06.06.1900 ст.