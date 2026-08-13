Толстой Сергей Михайлович 02.06.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Сергей Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.06.1853 ст.

умер 06.06.1900 ст., Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Толстая (Волконская) Елизавета Петровна25.12.1823 ст. г.р.
Отец
Толстой Михаил Владимирович20.05.1812 ст. г.р.
Супруги
Толстая (Волконская) Надежда Викторовна16.09.1860 ст. г.р.
Дети
Коцебу (Толстая) Надежда Сергеевна16.08.1882 г.р.
Толстая Елизавета Сергеевна16.02.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1853 ст.

Отец: Толстой Михаил Владимирович

Мать: Толстая (Волконская) Елизавета Петровна

Бракосочетание
23.08.1881

Жена: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
16.08.1882

Дочь: Коцебу (Толстая) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
16.02.1885

Дочь: Толстая Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
13.07.1886 ст.

Дочь: Башкирова (Толстая) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.09.1887

Сын: Толстой Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
16.03.1900

Сын: Толстой Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Надежда Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
06.06.1900 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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