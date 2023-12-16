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Белокур Агафья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1876 ст.

Дата смерти

07.12.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1876 ст.

Отец: Белокур Федор Иванович

Мать: Белокур Евдокия Пантелеймоновна

Крещение
10.02.1876 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Петр Игнатьевич Бугаец, Евдокия Яковлевна Белокур
Смерть
07.12.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
09.12.1876 ст.
на кладбище
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