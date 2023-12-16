Белокур Агафья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1876 ст.
Дата смерти07.12.1876 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1876 ст.
Крещение
10.02.1876 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Петр Игнатьевич Бугаец, Евдокия Яковлевна Белокур
Смерть
07.12.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
09.12.1876 ст.
на кладбище