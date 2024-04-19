Халтурина Пелагея Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халтурина Пелагея Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халтурин Харитон Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1824

Сын: Халтурин Иван Харитонович

Отец ребёнка: Халтурин Харитон Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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