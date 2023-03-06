Березовский Марк Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Березовский Григорий Григорьевич
Мать: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.10.1890
Дочь: Параскева Маркова
Мать ребёнка: Березовская Ирина Андреева
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: Мария Маркова
Мать ребёнка: Березовская Ирина Андреева
Рождение ребёнка
03.04.1899
Сын: Березовский Никита Марков
Мать ребёнка: Березовская Ирина Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Березовская Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно