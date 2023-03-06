Березовский Марк Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовский Марк Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Березовский Григорий Григорьевич

Мать: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: Параскева Маркова

Мать ребёнка: Березовская Ирина Андреева

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: Мария Маркова

Мать ребёнка: Березовская Ирина Андреева

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.04.1899

Сын: Березовский Никита Марков

Мать ребёнка: Березовская Ирина Андреева

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Березовская Ирина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березовская Ирина Андреева

Смерть
Неизвестно
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