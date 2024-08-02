Валанкина (Лисева) Пелагея Алексеева
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: Лисев Алексей Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1918 ст.
Села Багряж-Никольского билетный рядовой солдат Петр Димитриевич Валанкин,православный,первым браком (23л,3м,18д). Села Багряж-Никольского билетного рядового солдата Алексея Николаева Лисева дочь деви... Показать все
Смерть
Неизвестно