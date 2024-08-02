Валанкина (Лисева) Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валанкина (Лисева) Пелагея Алексеева

Место рождения

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Лисев Алексей Николаев

Мать: не указана

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.10.1918 ст.

Муж: Валанкин Петр Димитриев

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Багряж-Никольского билетный рядовой солдат Петр Димитриевич Валанкин,православный,первым браком (23л,3м,18д). Села Багряж-Никольского билетного рядового солдата Алексея Николаева Лисева дочь деви... Показать все
Смерть
Неизвестно

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