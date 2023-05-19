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Фёдорова Мария Георгиевна

Место рождения

Шубки, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шубин Георгий Андреевич

Мать: не указана

Шубки, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Фёдорова Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович

Ломовицы, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Фёдорова Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович

Ломовицы, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Фёдоров Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович

Ломовицы, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Фёдоров Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович

Ломовицы, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Иванова Серафима Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович

Ломовицы, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Фёдор Иванович

Смерть
1940
Орлино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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