Фёдорова Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Шубин Георгий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Фёдорова Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Фёдорова Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Фёдоров Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Иванова Серафима Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдоров Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940
Орлино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область