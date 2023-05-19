Вшивцева Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1650
Сын: Вшивцев Акинфей Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Евстафьевич
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Мариана Михайловна
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763