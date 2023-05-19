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Вшивцева Мария Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1650

Сын: Вшивцев Акинфей Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Евстафьевич

Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Мариана Михайловна

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Евстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Михаил Евстафьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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